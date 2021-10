https://fr.sputniknews.com/20211031/les-pays-du-g20-soutiennent-lobjectif-de-vacciner-70-de-la-population-dici-juillet-2022-1052406678.html

Les pays du G20 soutiennent l’objectif de vacciner 70% de la population d'ici juillet 2022

2021-10-31T13:42+0100

Les pays du G20 ont soutenu le projet d’atteindre le seuil de 70% de personnes vaccinées d’ici juillet 2022, indique un communiqué du sommet, obtenu par Sputnik.Production des vaccinsIls se sont également engagés à assurer un nombre suffisant de doses de vaccins anti-Covid accessibles à tous.Afin de pouvoir appliquer une réponse rapide à d'éventuelles futures maladies, les pays du G20 ont annoncé leur intention de réduire la durée de mise au point des nouveaux vaccins. VoyagesMalgré la pandémie, les pays du G20 ont convenu de relancer les voyages internationaux, en conformité avec les organisations internationales compétentes. "Nous nous efforcerons de redémarrer les voyages internationaux de manière sûre et ordonnée, conformément au travail des organisations internationales compétentes. À cette fin, en tenant compte des politiques nationales de santé publique, nous reconnaissons la pertinence des normes partagées pour garantir des voyages sans faille, y compris les exigences et les résultats des tests, les certificats de vaccination et l'interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des applications numériques, tout en continuant à protéger la santé publique et à garantir la confidentialité et la protection des données", a fait savoir un communiqué.Soutien à l'économieLe groupe des 20 a exprimé ses inquiétudes concernant l’impact de la pandémie sur la croissance économique et a réaffirmé son engagement à soutenir le secteur. Le sommet du G20 se tient les 30 et 31 octobre à Rome.

