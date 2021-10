https://fr.sputniknews.com/20211031/macron-dirige-tout-seul-hidalgo-accuse-le-gouvernement-de-mepris-envers-les-francais-modestes-1052408719.html

"Macron dirige tout seul": Hidalgo accuse le gouvernement de mépris envers les Français "modestes"

"Macron dirige tout seul": Hidalgo accuse le gouvernement de mépris envers les Français "modestes"

Jugeant qu’il "faut une autre proposition politique" qu’elle est en train de construire, la candidate socialiste à la présidentielle de 2022 Anne Hidalgo a... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T15:55+0100

2021-10-31T15:55+0100

2021-10-31T15:55+0100

france

emmanuel macron

anne hidalgo

président

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046129431_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e0c790c37fc7ebf97bdba473c13494f.jpg

Invitée du Grand Jury sur LCI à propos de la campagne présidentielle de 2022, Anne Hidalgo a épinglé le gouvernement actuel pour son "mépris" envers les Français modestes.À la question de savoir qui concrètement les méprisait, Anne Hidalgo a estimé que le gouvernement en était à l’origine et a jugé qu’Emmanuel Macron "dirige[ait] tout seul"."Dans le social, dans la façon dont on traite les plus modestes, ce gouvernement a été très très dur avec les plus modestes", a-t-elle insisté.L’expression "le Président des riches" remonte aux débuts du quinquennat d’Emmanuel Macron. Il avait alors supprimé l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) afin de soutenir l’investissement privé non immobilier, ce qui a coûté 3,8 milliards d’euros de recettes pour l’État.En septembre 2021, en dressant le bilan des réformes fiscales d’Emmanuel Macron du début de son quinquennat, le think tank Institut Montaigne a indiqué dans une note que celles-ci avaient surtout été "favorables aux ménages les plus aisés".Si certaines mesures mises en œuvre par le Président depuis 2017 se sont avérées "pertinentes", elles avaient "un coût budgétaire élevé", a jugé l’auteur de la note, François Ecalle, président de FIPECO (Finances publiques et économie, une association sans but lucratif).En 2020, France stratégies a publié un rapport avec la même conclusion. Les réformes fiscales ont provoqué la progression des dividendes. En 2018 ils ont été encore plus concentrés qu’en 2017."Une autre proposition politique"Toujours sur LCI, la maire de Paris a continué d’insister sur le fait qu’un mépris envers la population s’exprimait "notamment sur les questions sociales".Lorsqu’elle a finalement fait cette annonce, la maire de Paris a expliqué qu’elle s’était décidée après avoir vu la situation dans laquelle se trouvait le pays."J’ai vu des femmes, des hommes, des élus, des représentants d'associations qui sont venus me dire ‘tu ne peux pas échapper à cette responsabilité qui est la tienne’ [...]. J'ai donc décidé de me porter candidate", avait-elle alors déclaré.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

emmanuel macron, anne hidalgo, président, présidentielle française 2022