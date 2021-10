https://fr.sputniknews.com/20211031/poutine-explique-quel-projet-environnemental-peut-etre-plus-efficace-que-les-energies-renouvelables-1052412764.html

Poutine explique quel projet environnemental peut être plus efficace que les énergies renouvelables

Investir dans les énergies renouvelables n’est pas la seule démarche efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, juge Vladimir Poutine. Des... 31.10.2021, Sputnik France

Les projets qui incluent des mesures telles que la préservation des forêts peuvent être plus efficaces que les investissements dans les énergies renouvelables, estime Vladimir Poutine. Il a avancé l’idée de faire une liste de ces actions par des experts internationaux et d’y allouer des fonds selon leur impact dans la décarbonisation.La lutte contre le changement climatique nécessite une approche globale qui tienne compte du développement économique et du bien-être des populations.Réduire des gaz à effet de serre ne suffit pasPour résoudre le problème du réchauffement de la planète, il ne suffit pas de réduire les émissions, il faut aussi augmenter l'absorption des gaz à effet de serre, et la Russie a d'énormes possibilités à cet égard, a ajouté le dirigeant russe.Il a souligné que la Russie participait activement aux efforts internationaux visant à préserver le climat et qu'elle remplissait toutes les obligations découlant de la convention-cadre des Nations unies et de l'accord de Paris. La Russie ne fait pas exception dans les pays qui souffrent des effets négatifs du réchauffement climatique, rappelle son Président.Vladimir Poutine a aussi rappelé que la Russie pouvait se vanter de ce qu’aujourd’hui, "la part de l'énergie provenant de sources pratiquement sans carbone" -dont les centrales nucléaires, hydroélectriques, éoliennes, centrales solaires- "dépasse 40%, et si l'on tient compte du gaz naturel, le combustible le moins carboné parmi les hydrocarbures, cette part est de 86%". Il s'agit de l'un des meilleurs indicateurs au monde, ce qui place la Russie parmi les leaders mondiaux de la décarbonisation, a conclu le dirigeant russe.Les discussions autour de l’énergieLes énergies renouvelables seront le "moteur" de la croissance, mais les hydrocarbures prédomineront encore dans le bilan énergétique mondial d’ici à 2050, selon les représentants des organisations internationales qui l’ont déclaré lors de la Semaine russe de l’énergie qui s’est tenue à Moscou en octobre.Rassemblés pour discuter du futur de l’énergie alors que la transition énergétique prend de l'ampleur, ils ont présenté leurs prévisions en ce qui concerne les énergies renouvelables, mais aussi le gaz et le pétrole.

