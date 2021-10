https://fr.sputniknews.com/20211031/reprise-de-la-ligne-aerienne-essaouira--bordeaux-assuree-par-la-compagnie-easyjet-1052410852.html

Reprise de la ligne aérienne Essaouira- Bordeaux par la compagnie EasyJet

Reprise de la ligne aérienne Essaouira- Bordeaux par la compagnie EasyJet

La ligne aérienne reliant Essaouira, au Maroc, à la ville française de Bordeaux, assurée par la compagnie aérienne EasyJet, a été rouverte officiellement... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T17:42+0100

2021-10-31T17:42+0100

2021-10-31T18:18+0100

international

france

aviation

afrique

bordeaux

liaison aérienne

essaouira

maroc

easyjet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1044572315_0:178:1920:1258_1920x0_80_0_0_e6295583fb612483a31de93ad330ec0d.jpg

La reprise de cette ligne aérienne avec une fréquence bihebdomadaire est effective après la suspension en mars 2020 par la compagnie EasyJet de cette liaison aérienne, suite à la propagation du Covid-19.Auparavant, l'aéroport d'Essaouira-Mogador a accueilli un autre avion reliant Bruxelles à Essaouira de la compagnie aérienne Ryanair (deux vols par semaine), avec à bord quelque 155 passagers, en provenance pour la première fois de l'aéroport Charleroi et ce, en remplacement de l'aéroport de Zaventem-Bruxelles comme c'était le cas par le passé.A leur arrivée au tarmac de l'aéroport international Essaouira-Mogador, les deux avions en provenance de ces deux métropoles européennes, ont été accueillis par le salut traditionnel aux canons à eau (Water Salute).Par la même occasion, les passagers des deux vols ont été conviés, à leur arrivée, à la traditionnelle offrande de lait et de dattes selon les pures traditions marocaines.Ces deux vols à destination et au départ d'Essaouira, est-il rappelé, sont de nature à renforcer davantage la connectivité aérienne de la Cité des Alizés et à booster son attractivité touristique.Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mohammed Arhjoul, commandant par intérim de l'aéroport international Essaouira-Mogador, a fait savoir que cette infrastructure avait enregistré, durant la période allant du 15 juin à fin septembre dernier, plus de 12.700 passagers, via 120 vols internationaux, soit un taux de récupération par rapport à la même période de l'année 2019, de 45 % pour les passagers et de 61% pour les mouvements aériens.Et de poursuivre que "plusieurs autres lignes aériennes seront relancées dans le cadre du programme hiver 2021-2022, notamment les lignes reliant Essaouira à Londres ou encore à Marseille, qui seront assurées par Ryanair, sans oublier la liaison Essaouira-Paris, opérée par la compagnie aérienne Transavia.Il est à rappeler que l’aéroport Essaouira-Mogador a connu, à l’instar des autres aéroports marocains, le déploiement d’un dispositif sanitaire conforme aux recommandations nationales et internationales et ce, en accompagnement de la reprise des vols décidée par les autorités à partir du 15 juin dernier.En ce sens, M.Arhjoul a tenu à préciser que l’aéroport international Essaouira- Mogador avait obtenu l’accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports (ACI), à savoir l'Airport Health Accreditation (AHA) et ce, après un audit de tout le dispositif sanitaire mis en place par l’infrastructure et qui concerne tous les aspects relatifs à l’accueil des passagers.

france

afrique

bordeaux

essaouira

maroc

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

france, aviation, afrique, bordeaux, liaison aérienne, essaouira, maroc, easyjet