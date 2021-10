https://fr.sputniknews.com/20211031/traces-du-covid-19-dans-les-eaux-usees-le-reseau-obepine-alerte-sur-une-reprise-epidemique-1052406245.html

Traces du Covid-19 dans les eaux usées: le réseau Obépine alerte sur une reprise épidémique

Traces du Covid-19 dans les eaux usées: le réseau Obépine alerte sur une reprise épidémique

Alors que le gouvernement espère un "hiver relativement serein", les chiffres des contaminations laissent présager le contraire. La dégradation de la situation... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T13:01+0100

2021-10-31T13:01+0100

2021-10-31T13:02+0100

covid-19

france

épidémie

gabriel attal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104060/45/1040604578_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3a0f68a361320387713e669de9b8957e.jpg

Invité le 30 octobre sur Franceinfo, Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Université et cofondateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine), constate "une remontée des signaux [qui indiquent la présence du Covid-19, ndlr] dans les eaux usées des stations d'épuration".Cependant, pour lui, "parler d'une vague est encore un peu tôt, parler d'une reprise, que l'on attend par ailleurs, effectivement, c'est tout à fait possible".Le co-fondateur de l’Obépine considère la contagiosité du virus et les conditions météorologiques comme les causes de cette reprise.La France peut-elle espérer passer un "hiver relativement serein"?Pourtant, Gabriel Attal a indiqué le 27 octobre à l'issue du Conseil des ministres que "la France peut espérer passer un hiver relativement serein", mettant en avant un taux de vaccination élevé qui permet "un meilleur contrôle" du virus, "parce que ce vaccin protège très efficacement et durablement contre les formes graves".En effet, en termes de couverture vaccinale la France est mieux classée par rapport à plusieurs autres pays européens. Avec ses 74,2% de la population totale bénéficiant au 30 octobre d’un schéma vaccinal complet (50.044.551 personnes), la France devance notamment l’Allemagne (66,7%) et l’Italie (68.93%).Le taux d’incidence ne cesse néanmoins d’augmenter un peu partout en France, s’élevant au 30 octobre à 56,92 nouveaux cas pour 100.000 habitants, c’est-à-dire plus que le seuil d’alerte de 50. "La reprise de la circulation virale s'est confirmée en métropole" lors de la semaine du 18 octobre, a noté le 29 octobre l’agence sanitaire qui fait état de 7.360 nouveaux cas de contamination en 24h au 30 contre 6.433 enregistrés la veille.Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques en hausseEn outre, une hausse des hospitalisations est observée en France. Selon les données publiées le 30 octobre, 1.644 nouvelles hospitalisations ont été repérées sur les sept derniers jours et 437 admissions en soins critiques.Le porte-parole du gouvernement assure "surveiller ces indicateurs comme le lait sur le feu", prévoyant l’augmentation de la pression hospitalière les semaines prochaines. "Cette hausse n’est pas une surprise, nous la constatons à des degrés divers partout dans l’UE", justifie-t-

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, épidémie, gabriel attal