Angela Merkel trouve des coupables aux changements climatiques

Angela Merkel trouve des coupables aux changements climatiques

Tandis que les dirigeants des pays réunis pour la COP26 à Glasgow cherchent des solutions et des moyens pour agir afin de lutter contre les changements... 01.11.2021, Sputnik France

Les pays industrialisés sont les premiers responsables du changement climatique, a déclaré ce lundi 1er novembre Angela Merkel lors de son discours à la COP26 à Glasgow.L’accord de Paris devrait être révisé et repensé, juge en outre Angela Merkel qui estime qu’il peut toujours être mis en œuvre. Elle a appelé à revoir les objectifs existants à la hausse et à prendre des mesures techniquement uniformes au niveau international pour le faire.La crédibilité demande un financementL’Allemagne a pour objectif de réduire 65% de ses émissions d'ici 2030 par rapport à 1990 et d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2045. Mme Merkel a également évoqué le sujet des financements lors de son discours.Les objectifs les plus importantsLa protection des forêts, la transition de l'Afrique du Sud vers l'abandon du charbon sont parmi les objectifs internationaux importants en matière de protection du climat, selon la chancelière allemande.Elle a déclaré qu'elle lançait "un appel clair en faveur d'une taxe sur le CO2", qui existe déjà dans l'Union européenne, est "en cours d'introduction en Chine et devrait être développée avec d'autres pays dans le monde" afin de "mettre notre industrie et notre économie sur la meilleure voie technologique et efficace vers la neutralité climatique".Précédemment, Vladimir Poutine avait exprimé l’idée que des spécialistes internationaux pourraient créer une liste des projets environnementaux les plus efficaces et allouer des fonds selon leur impact dans la décarbonisation. D’après lui, des projets visant à préserver les forêts en Russie et en Amérique latine peuvent avoir plus d’effet que les investissements dans les énergies renouvelables. Il a souligné que la Russie participait activement aux efforts internationaux visant à préserver le climat et qu'elle remplissait toutes les obligations découlant de la convention-cadre des Nations unies et de l'accord de Paris. La Russie ne fait pas exception dans les pays qui souffrent des effets négatifs du réchauffement climatique, rappelle son Président.

