Assouplissement des restrictions et pass sanitaire en Corée du Sud

De nouvelles règles destinées à faire avancer la Corée du Sud vers "la vie avec le COVID-19" sont entrées en application lundi, dont l'assouplissement d'un... 01.11.2021, Sputnik France

Il s'agit d'une première étape dans la levée progressive des restrictions sanitaires, qui doivent toutes être levées d'ici février prochain selon le calendrier présenté par les autorités, alors que plus de 75% de la population est complètement vaccinée contre le COVID-19.Le ministre de la Santé, Kwon Deok-cheol, a demandé à la population de continuer à porter des masques et d'effectuer un test de dépistage en cas de symptômes.Il a noté qu'il y avait toujours des craintes sur une possible résurgence de l'épidémie, citant une immunisation en déclin avec le temps chez les vaccinés et les rassemblements pour les fêtes de fin d'année.Si un confinement n'a jamais été décrété dans le pays depuis le début de la crise sanitaire, la Corée du Sud fait face à une quatrième vague de l'épidémie apparue en juillet. Le gouvernement avait alors fixé des limites sur les rassemblements et imposé des mesures de distanciation sociale strictes.Parmi les changements entrés en vigueur ce lundi, la levée du couvre-feu qui avait été instauré pour les restaurants et café. Les événements sportifs organisés en extérieur peuvent, eux, désormais fonctionner avec 50% de leurs capacités d'accueil.Il faut toutefois, pour se rendre dans des lieux tels que les bars, boîtes de nuit, karaokés et salles de sport, présenter une preuve de vaccination ou un test négatif datant de moins de 48 heures.

