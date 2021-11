https://fr.sputniknews.com/20211101/chine-fermeture-du-disneyland-de-shanghai-apres-un-cas-de-covid-1052416419.html

Chine: fermeture du Disneyland de Shanghai après un cas de Covid

Chine: fermeture du Disneyland de Shanghai après un cas de Covid

Le parc de loisir Disneyland était fermé lundi à Shanghai après la détection d'un seul cas de Covid chez une personne ayant visité ce lieu. 01.11.2021, Sputnik France

Premier pays touché par le coronavirus dès la fin 2019, la Chine est également le premier pays à avoir largement maîtrisé l'épidémie dès le printemps 2020, après l'adoption de mesures très restrictives, dont la quasi-fermeture des frontières.La politique de zéro contamination est renforcée à l'approche des Jeux olympiques d'hiver à Pékin en février prochain.Le géant asiatique est sur les dents depuis la réapparition de cas de Covid fin octobre dans le nord du pays, y compris dans la capitale. Quatre-vingt-douze cas ont été signalés lundi pour les dernières 24 heures, soit le bilan le plus élevé depuis la mi-septembre.Dès dimanche, le parc a procédé au dépistage de son personnel et de ses visiteurs. Près de 34.000 personnes avaient fait l'objet d'un test à compter de lundi matin, a indiqué la mairie de Shanghai.Tous les tests se sont avérés négatifs mais les personnes concernées doivent s'abstenir de se rendre à l'école ou sur leur lieu de travail pendant au moins 48 heures et se soumettre à d'autres tests.Deux jours plus tôt, le parc Universal Studios de Pékin, qui a ouvert fin septembre, avait annoncé des cas contact parmi ses visiteurs du week-end précédent.

