Conforté par un succès électoral plus large qu'attendu, Fumio Kishida à l'offensive

Fort de la majorité absolue obtenue à la chambre basse du parlement par le Parti libéral-démocrate (PLD), Fumio Kishida s'est engagé lundi à poursuivre le renforcement de la défense japonaise pour tenir tête à la Chine, à lutter davantage contre le changement climatique et à soutenir la relance de l'économie.Certains observateurs craignaient que Kishida, nommé Premier ministre il y a seulement un mois, ne survive pas à une défaite électorale de son parti, fragilisé par la gestion de la pandémie de Covid-19.Mais le résultat du scrutin va lui donner l'opportunité de mettre en place son programme d'ici à l'élection de la chambre haute du parlement l'été prochain.La priorité du gouvernement devrait être la relance de l'économie après la pandémie, Kishida ayant d'ores et déjà promis un correctif budgétaire d'ici la fin de l'année et un plan de soutien de "grande ampleur" attendu mi-novembre.Kishida entend aussi doubler le budget de la défense pour atteindre 2% du produit intérieur brut afin de contrer les ambitions chinoises en mer de Chine orientale, un projet qui risque cependant de se heurter aux réticences du parti Komeito, partenaire de la coalition gouvernementale actuelle et qui a nettement amélioré son score dimanche.

