https://fr.sputniknews.com/20211101/des-tags-appellent-a-decapiter-des-policiers-dans-le-77-la-maire-et-les-agents-scandalises-1052421547.html

Des tags appellent à décapiter des policiers dans le 77, la maire et les agents scandalisés

Des tags appellent à décapiter des policiers dans le 77, la maire et les agents scandalisés

Suite à l’apparition de tags appelant au meurtre de policiers, la maire de Savigny-le-Temple entend "laisser la République là où elle doit être". Si les agents... 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T14:31+0100

2021-11-01T14:31+0100

2021-11-01T14:31+0100

france

police

policier

gérald darmanin

unité sgp police - force ouvrière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1045262619_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_9208e9973e2011e3cabcaa30ad529bd8.jpg

La maire de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) a fait part au micro d’Europe1 de sa colère après la découverte le 29 octobre dans un quartier sensible d'inscriptions anti-police, qualifiées* d’"inacceptables" par Gérald Darmanin et faisant l’objet d’une enquête.Tout en exprimant "beaucoup de compassion" pour les habitants, elle a souligné sa "détermination pour continuer de laisser la République là où elle doit être et pas de zones de non-droit".L’édile tire la sonnette d’alarme sur l’augmentation des incidents du genre.Un avis que partage l’Unité SGP Police qui constate auprès du Parisien "une recrudescence de ce genre de tags avec parfois les noms ou les photos Facebook des collègues qui apparaissent". Insistant sur la nécessité d’anonymiser les enquêtes, le syndicat explique qu’en deux ans, "nous avons perdu 200 policiers en Seine-et-Marne, les dealers le voient bien"."C’est monté d’un cran"Auprès de CNews, les policiers qui ont découvert ces inscriptions confirment le "niveau largement supérieur à ce qu’on voit d’habitude"."C’est une intervention à la base, une petite opération anti-stup qu’on opère dans un hall qu’on connaît bien", connu comme un point de deal de la commune.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

police, policier, gérald darmanin, unité sgp police - force ouvrière