La première personne de l’histoire avec une fortune de 300 milliards de dollars nommée par Forbes

Le patron de Tesla et de SpaceX Elon Musk est la première personne de l'histoire à avoir accumulé une fortune de 300 milliards de dollars, relate le magazine... 01.11.2021, Sputnik France

Elon Musk est devenu ce lundi 1er novembre la première personne de l’histoire à avoir plus de 300 milliards de dollars, ressort-il du classement de milliardaires de Forbes, mis à jour en temps réel.Selon le magazine, la fortune du patron de SpaceX et de Tesla a atteint le niveau de 300 milliards vers 14h45, heure de Paris. À l'heure actuelle, il possède 315,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,72%.La fortune d’Elon Musk a surtout gonflé grâce à la hausse des actions de Tesla qui continue depuis la semaine dernière. Au cours de la séance de lundi, la valeur de ces titres a battu un record, atteignant 1.154,49 dollars.Quand Elon Musk gagne des milliards en un jourLe 25 octobre, les actions de Tesla ont bondi de 13% environ à l'annonce de l'accord que Tesla avait conclu avec la société de location de véhicules Hertz pour lui fournir 100.000 véhicules électriques Model 3. Dans ce contexte, la capitalisation de Tesla a dépassé 1.000 milliards de dollars. Le même jour, M.Musk est devenu encore une fois l’homme le plus riche du monde, selon Bloomberg Billionaires, avec une fortune de 288,6 milliards de dollars.Le 31 octobre, Elon Musk a déclaré être prêt à vendre des actions de Tesla en vue de verser les 6 milliards de dollars nécessaires pour aider 42 millions de personnes qui, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), risquent de mourir de faim sans aide.

2021

