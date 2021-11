La sous-secrétaire générale de l'Onu aux droits de l'homme en visite de six jours au Mali

https://fr.sputniknews.com/20211101/la-sous-secretaire-generale-de-lonu-aux-droits-de-lhomme-en-visite-de-six-jours-au-mali-1052423123.html

La sous-secrétaire générale de l'Onu aux droits de l'homme, Ilze Brands Kehris, entame lundi une visite de six jours au Mali, a annoncé le Haut commissariat... 01.11.2021, Sputnik France

Au cours de sa visite, Mme Brands Kehris rencontrera de hauts représentants du gouvernement, le chef de la Mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) et de hauts représentants du G5 Sahel, ajoute la même source dans un communiqué.En outre, la sous-secrétaire générale de l'Onu aux droits de l'homme s'entretiendra aussi avec des membres du corps diplomatique ainsi que des organisations nationales des droits de l'homme, des dirigeants communautaires, des associations de jeunes ainsi que des autorités religieuses et traditionnelles.Mme Kehris va également rencontrer l'équipe dirigeante de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et d'autres responsables des Nations unies basés dans le pays.Cette visite intervient une semaine après celle effectuée à Bamako par une délégation du Conseil de sécurité de l'Onu, les 23 et 24 octobre, destinée à évaluer la situation politique et sécuritaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

