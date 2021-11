https://fr.sputniknews.com/20211101/la-thailande-accueille-ses-premiers-touristes-sans-quarantaine-1052423227.html

La Thaïlande accueille ses premiers touristes sans quarantaine

Des dizaines de milliers de voyageurs sont attendus lundi à Bangkok et sur l'île de Phuket alors que les autorités thaïlandaises ont donné leur feu vert aux... 01.11.2021, Sputnik France

faits divers

thaïlande

tourisme

covid-19

La pandémie de coronavirus a frappé de plein fouet l'économie de la Thaïlande, qui dépend beaucoup du tourisme et qui a enregistré l'an dernier ses pires résultats depuis la crise financière asiatique de 1997, avec une baisse de plus de 80% des arrivées.L'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok et le terminal international de Phuket, dans le sud du royaume, seront les premiers à accueillir les visiteurs dans le cadre de cet assouplissement, avant le reste du pays les jours suivants.Le tourisme représente près d'un cinquième de l'économie et l'impact de la pandémie s'est répercuté sur divers secteurs, de la restauration aux transports.Le retour des touristes sera progressif et les autorités tablent sur 10 à 15 millions de visiteurs l'année prochaine, encore loin du record de 2019 avec près de 40 millions de visiteurs.

thaïlande

thaïlande, tourisme, covid-19