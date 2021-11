https://fr.sputniknews.com/20211101/laustralie-rouvre-ses-frontieres-1052416543.html

L'Australie rouvre ses frontières

L'Australie rouvre ses frontières

L'Australie a rouvert, lundi, ses frontières près de 600 jours après leur fermeture, ont rapporté les médias. 01.11.2021

Le 20 mars 2020, l'immense-île continent a instauré l'une des fermetures des frontières les plus strictes au monde afin de se protéger de la pandémie de Covid-19.Des dizaines de milliers d'Australiens vivant à l'étranger se sont retrouvés incapables de rejoindre leur pays natal durant 19 mois. Les vols étaient rares et les ressortissants autorisés à rentrer devaient effectuer une coûteuse quarantaine de 14 jours à l'hôtel.Les deux plus grandes villes du pays, Sydney et Melbourne ont décidé d'abandonner ces mesures et les Australiens entièrement vaccinés peuvent désormais voyager sans quarantaine.La compagnie australienne Qantas avait cloué au sol une grande partie de sa flotte et son PDG Alan Joyce s'est réjouit de cette reprise des vols internationaux qui "a mis longtemps à arriver".Plus d'un million de résidents étrangers demeurent bloqués en Australie, dans l'impossibilité de rentrer voir leurs amis ou leurs familles, les mesures d'assouplissement s'appliquant principalement aux citoyens australiens.

