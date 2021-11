https://fr.sputniknews.com/20211101/le-brexit-de-a-a-z-une-incroyable-emancipation-1052389157.html

Le Brexit de A à Z: une "incroyable émancipation"? - Podcast

Plus d’un an et demi après la sortie officielle du Royaume-Uni de l’UE, les conséquences de ce divorce historique continuent d’alimenter le débat. Mais le cœur... 01.11.2021, Sputnik France

Le Brexit de A à Z : une « incroyable émancipation » ? JACQUES SAPIR | JEAN-MICHEL SALMON Le Brexit de A à Z : une « incroyable émancipation » ? JACQUES SAPIR | JEAN-MICHEL SALMON

Jacques Sapir reçoit l’économiste Jean-Michel Salmon, qui publie Le Grand abécédaire du Brexit: analyse approfondie d’une incroyable émancipation (éd. Les Trois Colonnes, 2021).Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

