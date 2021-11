https://fr.sputniknews.com/20211101/le-soudan-se-prononce-sur-le-projet-dune-base-militaire-russe-1052419680.html

Le Soudan se prononce sur le projet d’une base militaire russe

Le Soudan se prononce sur le projet d’une base militaire russe

En novembre dernier, Vladimir Poutine a donné son autorisation à la mise en place d'un "point d'appui matériel et logistique" de la Marine russe au Soudan. Un... 01.11.2021, Sputnik France

Après les récents événements au Soudan, Sputnik a réussi à s'entretenir avec le chef de l’armée de ce pays. Selon Abdel Fattah al-Burhan, le pouvoir soudanais se prononce toujours pour la coopération militaire avec la Russie.Il a également précisé que le Soudan continuerait à mettre en œuvre les accords sur la création d'une base militaire russe:Une base navale russe au SoudanEn novembre dernier Moscou et Khartoum ont signé un accord sur le déploiement d’un centre de soutien logistique de la Marine russe au Soudan. Le projet, concerté avec la partie soudanaise et les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères, prévoit que la base n’accueillera pas plus de 300 hommes et quatre navires simultanément. Le fonctionnement doit être assuré par la partie russe.L'accord reste en vigueur pendant 25 ans, avec un renouvellement automatique de 10 ans si aucune des parties ne demande sa cessation au préalable.Au cours de l’année, les autorités soudanaises ont décidé de modifier l'accord. La nouvelle version du contrat est toujours en état de ratification par les deux pays."Redressement d’une trajectoire"Le 25 octobre, une tentative de coup d’État a été dénoncée au Soudan par le ministère de l’Information. L’état d’urgence a été proclamé par Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil de souveraineté du gouvernement de transition. Parallèlement, il a déclaré la dissolution du gouvernement.Dans une interview accordée à Sputnik, Abdel Fattah al-Burhan a expliqué qu’il ne s’agissait nullement d’un putsch. Le Premier ministre avait été extrait de chez lui en raison d’un risque d’attaque et avait pu ensuite y revenir.Position de la RussieFace aux événements qui ont conduit aux protestations à Khartoum, lesquelles ont fait des victimes, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que ceci résultait d’une grave crise économique et d’une perte de confiance envers le gouvernement de transition."Nous partons du fait que les développements au Soudan témoignent d’une grave crise systémique touchant tous les domaines de la vie politique et économique. C’est un résultat logique de l’échec de la politique appliquée au cours de ces deux dernières années", a indiqué la diplomatie russe.

