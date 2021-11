https://fr.sputniknews.com/20211101/les-ecolos-nous-emmerdent-lance-dupont-aignan-apres-les-propos-de-jadot-sur-la-chasse-1052415780.html

"Les écolos nous emmerdent", lance Dupont-Aignan après les propos de Jadot sur la chasse

"Les écolos nous emmerdent", lance Dupont-Aignan après les propos de Jadot sur la chasse

Sur fond de virulents débats autour de la chasse en France, les propos de Yannick Jadot, qui veut l’interdire pendant le week-end et les vacances scolaires... 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T08:36+0100

2021-11-01T08:36+0100

2021-11-01T08:36+0100

france

nicolas dupont-aignan

yannick jadot

interdiction

chasse

présidentielle française 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1051785046_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_a44657c0a70459dc84766f4e160940ff.jpg

Après que le candidat d'Europe-Écologie-Les Verts (EELV) à la présidentielle Yannick Jadot a annoncé le 29 octobre sur BFM TV et RMC vouloir interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan est monté au créneau.Invité le 31 octobre sur BFM TV, il a dit que «les écolos nous emmerdent»:Il a aussi estimé que les Verts «se trompent d’écologie».Nicolas Dupont-Aignan s’est également indigné du fait qu’ils «ne font pas de propositions concrètes sur des solutions qui permettraient vraiment d’améliorer les choses».Et malgré le fait que M.Jadot ait évoqué les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers, le président de Debout la France a dit que «c’est l’exemple des polémiques de diversion qui n’ont pas grand intérêt».Il a conclu être en désaccord avec «l’écologie-spectacle des écolos».Jadot vs la chasse le week-endYannick Jadot a déclaré le 29 octobre sur BFM TV et RMC vouloir interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires.Il a évoqué les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers.Par exemple, Alain Perea, député La République en marche de l'Aude et co-président du groupe d'études Chasses et territoires à l'Assemblée nationale a souligné auprès de Franceinfo que «la chasse est une des pratiques les plus encadrées en France» qui «fait partie historiquement de la culture et de la tradition française».Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a fustigé auprès du Parisien une prise de position «politique» et revendiqué le droit de chasser sur des terrains privés.Cependant, selon les chiffres de l'Office français de la biodiversité, 141 victimes de la chasse et 11 morts ont été déplorées en 2020.Des autorisations suspenduesEn outre, le juge des référés du Conseil d’État, saisi en urgence par les défenseurs de la nature, a suspendu le 25 octobre les nouveaux arrêtés gouvernementaux autorisant des chasses d'oiseaux traditionnelles.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

nicolas dupont-aignan, yannick jadot, interdiction, chasse, présidentielle française 2022