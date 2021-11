https://fr.sputniknews.com/20211101/les-exportations-de-gaz-russe-vers-leurope-ont-deja-depasse-les-volumes-de-2020-1052423790.html

Les exportations de gaz russe vers l’Europe ont déjà dépassé les volumes de 2020

Les exportations de gaz russe vers l’Europe ont déjà dépassé les volumes de 2020

L'Europe aura-t-elle assez de gaz pour se chauffer cet hiver? Selon le géant Gazprom, les exportations de gaz russe vers certains pays d'Europe ont déjà... 01.11.2021

Si les États-Unis et l'Agence internationale de l'énergie pointent Moscou pour ne pas ouvrir suffisamment les robinets afin d'obtenir la mise en service au plus vite du gazoduc Nord Stream 2 exploité par le russe Gazprom, le géant gazier assure être sur le point de battre un record d’approvisionnement en Europe.La société a augmenté ses livraisons de gaz en Turquie (de 110,4 %), en Allemagne (23,4%), en Italie (15,4%), en Roumanie (272,2%), en Serbie (101,7%), en Bulgarie (51,9%), en Pologne (9,5%), en Grèce (16,3%), en Finlande (13,6%).Néanmoins, bien que le retard du remplissage des stockages souterrains européens diminue, comme le précise le géant gazier en se référant à Gas Infrastructure Europe, il dépasse toujours les 18 milliards de mètres cubes par rapport à l'année dernière.Poutine demande d’augmenter le remplissageLors d’une grande réunion consacrée au développement des gisements gaziers de Yamal dans le nord de la Russie tenue fin octobre, le chef de l’État russe a demandé au directeur général de Gazprom, Alexeï Miller, d’augmenter les livraisons dans les installations de stockage en Europe.Selon le Président russe, cette mesure permettrait de respecter de façon "solide, stable et régulière" les obligations contractuelles de Gazprom devant ses partenaires et de "créer une situation plus favorable sur le marché énergétique de l’Europe en général".AccusationsFin septembre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), basée à Paris, a déclaré que bien que la Russie remplisse ses contrats de long terme vis-à-vis des pays européens, "ses exportations vers l’Europe sont en baisse par rapport à leurs niveaux de 2019". "Une manipulation" des prix a également été dénoncée par la ministre américaine de l'Énergie, Jennifer Granholm.Vladimir Poutine a réfuté toutes les allégations de diminution des livraisons de gaz en déclarant que Gazprom remplissait la totalité de ses engagements. Intervenant au cours de la Semaine de l’énergie qui s’est tenue à la mi-octobre en Russie, il a pointé l’augmentation des livraisons du géant gazier en Europe en 2021, contrairement au manque de neuf milliards de la part des États-Unis et du Moyen-Orient.Pour lui, cette crise provient de la politique économique de la Commission européenne qui avait opté pour la régulation du marché des énergies via la Bourse, le marché du spot, tout en renonçant à des contrats à long terme.Interrogé par le Financial Times sur la responsabilité de Moscou dans cette flambée sur le marché gazier, M.Macron a déclaré n’avoir "aucune preuve" d’une manipulation des prix et n’accuse personne.

