M. Johnson annonce un financement de 3 milliards de livres en faveur des pays en développement

M. Johnson annonce un financement de 3 milliards de livres en faveur des pays en développement

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, lundi, en marge de la COP26, une enveloppe de 3 milliards de livres destinée à soutenir le déploiement... 01.11.2021

2021-11-01

2021-11-01T13:40+0100

2021-11-01T17:36+0100

Ce financement donne le coup d'envoi de la nouvelle "Clean green initiative" (CGI) du Royaume-Uni, qui contribuera à développer les investissements publics et privés dans des infrastructures durables et de qualité à l'échelle mondiale, a-t-il expliqué.A l'occasion d'une d'une table ronde sur l'action et la solidarité, M. Johnson a souligné l'importance du financement du climat pour le monde en développement, de la démocratisation des technologies vertes pour venir à bout de la crise climatique.Pour soutenir la CGI, le Royaume-Uni fournira plus de 3 milliards de livres sterling de financement climatique pour la croissance verte dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années, dont 200 millions de livres sterling pour un nouveau mécanisme d'innovation climatique.C'est le double du montant que l'institution de financement du développement du Royaume-Uni, la CDC, a investi dans des projets climatiques au cours de sa précédente période stratégique (2017-2021).Le mécanisme d'innovation climatique soutiendra la mise en œuvre de technologies destinées à aider les communautés à faire face aux effets du changement climatique, telles que l'agriculture résistante à la sécheresse et la sylviculture durable, sur des marchés où les investisseurs privés ont été réticents à assumer seuls le risque.

