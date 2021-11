https://fr.sputniknews.com/20211101/oups-hidalgo-casse-son-verre-puis-peste-contre-les-questions-debiles-des-journalistes---video-1052419247.html

"Oups": Hidalgo casse son verre puis peste contre les questions "débiles" des journalistes - vidéo

"Oups": Hidalgo casse son verre puis peste contre les questions "débiles" des journalistes - vidéo

Dans une atmosphère électrique après avoir abordé le sujet Éric Zemmour ou encore la gouvernance d’Emmanuel Macron dans Le Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro... 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T11:50+0100

2021-11-01T11:50+0100

2021-11-01T12:21+0100

france

emmanuel macron

anne hidalgo

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046128777_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_2e750445ba7061e514448a0a49b2f60f.jpg

L’émission du Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro de ce dimanche a été marquée par les propos virulents d’Anne Hidalgo sur Éric Zemmour ou encore Emmanuel Macron, mais aussi par ses accrochages avec les journalistes.Le ton est monté dès le début de l’émission, lorsqu’Anne Hidalgo a accusé le gouvernement de "mépriser" les Français "modestes", estimant que le Président actuel "dirigeait tout seul".Plus tard, la candidate PS à la présidentielle cassera son verre d’eau, sans faire exprès.À la fin de l’émission, alors que l’ambiance était déjà électrique, la maire de Paris s’en est prise contre les journalistes."Vous croyez que c’est comme ça que ça se pose? […] Ça se fait avec de grandes négociations. […] Ce n’est pas "oui" ou "non"", conclut celle qui a refusé de préciser son programme qu’elle est en train de travailler."Réveillez-vous"Quant au sujet Éric Zemmour, qu’elle qualifie de "guignol" et de "négationniste", et avec lequel elle refuse d’avoir tout débat, Anne Hidalgo déplore qu’il n’y ait pas de manifestations de masse à son encontre.Elle affirme que des personnes lui ont confié être "dégoûtées", qu’elles avaient "envie de jeter leur poste de télé"."Y a pas une manif d’au moins 10.000 ou 200.000 personnes dans les rues de nos villes [...]? Moi je ne débats pas avec un négationniste, je ne débats pas avec un raciste, et je ne débats pas avec cette personne-là", a-t-elle asséné.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

emmanuel macron, anne hidalgo, présidentielle française 2022, eric zemmour