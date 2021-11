https://fr.sputniknews.com/20211101/pourquoi-ces-astronautes-de-liss-ne-pourront-ils-pas-se-servir-des-wc-a-leur-retour-sur-terre-1052417908.html

Pourquoi ces astronautes de l'ISS ne pourront-ils pas se servir des wc à leur retour sur Terre?

Pourquoi ces astronautes de l'ISS ne pourront-ils pas se servir des wc à leur retour sur Terre?

À la suite d’un problème de toilettes découvert en septembre dans la capsule Crew Dragon Endeavour, quatre astronautes, dont Thomas Pesquet, qui utiliseront en... 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T09:48+0100

2021-11-01T09:48+0100

2021-11-01T09:48+0100

sciences et tech

espace

nasa

spacex

iss

crew dragon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1052417856_0:302:3073:2030_1920x0_80_0_0_cd8ee89e59d91f6ea73d093d1b62c4c1.jpg

La capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX est confrontée à un problème technique qui concerne les toilettes. À cause d'une fuite éventuelle du contenu, les quatre astronautes de la mission Crew-2 dont Thomas Pesquet ne pourront s’en servir lors du retour sur Terre, rapporte Space.Pour la première fois, ce problème s’est manifesté avec le premier équipage entièrement civil lancé en orbite lors de leur voyage autour de la Terre du 16 au 19 septembre. Un tube relié à un réservoir de stockage des toilettes s'était détaché pendant ces trois jours.Pour éviter tout scénario semblable, SpaceX a depuis décidé de suspendre leur utilisation.Comme solution il a évoqué des sous-vêtements pour la gestion des déchets que les astronautes utilisent depuis longtemps lorsqu'ils portent des combinaisons spatiales.Steve Stitch a également déclaré que SpaceX et la NASA travaillaient sur la minimisation de la période entre le désarrimage de la capsule et son atterrissage sur Terre.En août 2020, il a fallu un peu plus de 19h pour que la première mission habitée Demo-2 de SpaceX revienne sur Terre après son désarrimage. Le 2 mai, cette période pour la mission Crew-1 de SpaceX a été réduite à un peu moins de 6h30.Le même problème dans la nouvelle capsule?Envoyés sur l’ISS en avril dans le cadre de la mission Crew-2, ces quatre astronautes devaient revenir sur Terre le 4 novembre. Leur retour a pourtant été ajourné, car les conditions météorologiques défavorables ont empêché le lancement de la mission Crew-3 censée venir prendre le relais le 31 octobre. Le décollage de cette dernière est actuellement fixé pour le 3 novembre.Crew-3 lancera trois autres astronautes de la NASA et un autre de l'Agence spatiale européenne pour un voyage de six mois à bord de l’ISS. Ils seront livrés à bord du Crew Dragon Endurance, une nouvelle capsule Dragon. La capsule Endeavour de Crew-2 est plus ancienne et effectue sa deuxième mission habitée.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

espace, nasa, spacex, iss, crew dragon