Surveiller avec "des jumelles ou un viseur": Poutine réagit à l'envoi de navires US en mer Noire

Le Président russe a proposé deux variantes pour surveiller les navires de guerre américains dotés de missiles à proximité des frontières russes: "au moyen de jumelles et dans un viseur". Il a ainsi commenté ce lundi 1er novembre l’arrivée d’un navire de la sixième flotte de l’US Navy, le deuxième en deux jours, en mer Noire.Dans ce contexte, le chef d’État a qualifié de primordiaux les efforts visant à équiper la Marine russe d’armes et de matériels modernes, ainsi qu’à développer l’aviation embarquée.Nouvelles missions de navires US en mer NoireLa sixième flotte de l’US Navy a annoncé le 29 octobre que les États-Unis avaient lancé des opérations navales dans les mers Méditerranée et Noire dans le cadre de l’Otan et que le destroyer lance-missiles USS Porter (DDG-78) se dirigeait vers la mer Noire. Le lendemain, le navire se trouvait déjà dans les eaux de la mer Noire, selon le Centre de contrôle de la défense nationale russe.Le 1er novembre, la sixième flotte a informé que le navire de commandement USS Mount Whitney se dirigeait aussi vers la mer Noire. Selon la Marine, ce navire "et les états-majors embarqués opéreront aux côtés des alliés et des partenaires de l'Otan en Méditerranée et en mer Noire, travaillant ensemble pour assurer la sécurité et la stabilité de la région".La Marine américaine n’a pas précisé la nature de ces opérations conjointes ni expliqué si la mission du destroyer USS Porter, surveillé par la flotte russe de la mer Noire, était liée à l’opération annoncée.Selon Forbes, les nouveaux bombardiers furtifs B-1B Lancer de l'US Air Force s’exerceraient à détruire des navires des flottes russes des mers Noire et Baltique. Deux B-1B Lancer ont récemment accompli une mission dans l’espace aérien de la Lituanie, à proximité des frontières russes.Tensions Russie-OtanCes derniers mois, les relations entre la Russie et l’Otan sont au plus bas. Plusieurs points de divergence sont en cause: l’élargissement de l’Alliance et le renforcement de sa présence militaire en Europe, ainsi que ses manœuvres fréquentes près des frontières russes et le déploiement d'armes nucléaires américaines en Europe.Le 5 octobre, l’Otan a décidé de réduire de 20 à 10 le personnel de la mission russe à Bruxelles, dont huit diplomates sont expulsés et deux autres postes seront supprimés.En réponse, la Russie a fermé ce 1er novembre le bureau de l’Otan à Moscou et annoncé la rupture du dialogue officiel. Répondant à une question des journalistes sur cette décision, Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, a déclaré qu’il n’y avait rien à rompre. "Il n'y aura aucune conséquence. Il n'y avait rien à rompre. Il n'y avait aucune relation".

