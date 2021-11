https://fr.sputniknews.com/20211101/une-attaque-dans-un-train-a-tokyo-fait-17-blesses-1052420663.html

Une attaque dans un train à Tokyo fait 17 blessés

Une attaque dans un train à Tokyo fait 17 blessés

Une attaque au couteau a été perpétrée, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un train de Tokyo, faisant 17 blessés, dont un grièvement, a annoncé la police. 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T13:40+0100

2021-11-01T13:40+0100

2021-11-01T13:48+0100

faits divers

tokyo

joker

attaque au couteau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104219/87/1042198772_0:35:1545:904_1920x0_80_0_0_a7d4d51e5665f313912d4775a940642e.jpg

Un septuagénaire a été grièvement blessé après avoir été poignardé à la poitrine, tandis que les 16 autres victimes, âgées d'une dizaine à une soixantaine d'années, ont été légèrement touchées.Le suspect arrêté sur les lieux pour suspicion de tentative de meurtre, a déclaré aux enquêteurs adorer le personnage du Joker, l'antagoniste de Batman, ont rapporté des médias locaux, ajoutant que l'individu de 24 ans aurait également déclaré qu'il "voulait tuer des gens et être condamné à la peine de mort".Le choix du train express à destination de Shinjuku, dans le centre de Tokyo, était prémédité, d'après les propos du suspect, qui a expliqué à la police avoir choisi ce train ”avec peu d'arrêts et généralement bondé de passagers”, regrettant n'avoir tué personne lors de l'attaque.La police a précisé que ce jeune homme s'était rendu dans le quartier de Shibuya, à Tokyo, un lieu très fréquenté par les fêtards costumés pour célébrer Halloween, environ deux heures avant les faits.Les photos et vidéos de la scène publiées sur les réseaux sociaux montrent que l'auteur du crime portait un habit ressemblant à celui du Joker, avec une chemise verte et un costume violet.

tokyo

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tokyo, joker, attaque au couteau