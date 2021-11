https://fr.sputniknews.com/20211102/apple-reduirait-sa-production-dipad-pour-consacrer-les-puces-a-liphone-13-1052431366.html

Apple réduirait sa production d'iPad pour consacrer les puces à l'iPhone 13

Apple a réduit la production de ses tablettes iPad afin de consacrer davantage de composants à la production de l'iPhone 13, a rapporté mardi le journal... 02.11.2021, Sputnik France

Dans un article publié sur son site internet, le quotidien japonais indique que la production de l'iPad a été réduite de moitié au cours des deux derniers mois par rapport au volume initial prévu par Apple.Par ailleurs, écrit Nikkei, des composants initialement alloués à la production de modèles plus anciens de l'iPhone ont aussi été redirigés vers la production de l'iPhone 13.Si la production de l'iPhone a été soumise à des pressions liées à la fermeture d'usines en Asie et à la demande élevée au deuxième semestre, Apple a mieux géré les soucis d'approvisionnement que de nombreuses compagnies grâce à sa puissance d'achat et ses accords de longue durée avec des fabricants de puces.La firme américaine n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

