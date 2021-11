https://fr.sputniknews.com/20211102/des-bla-bla-bla-greta-thunberg-accuse-les-participants-a-la-cop26-dhypocrisie-1052432544.html

Des "bla bla bla": Greta Thunberg accuse les participants à la COP26 d’hypocrisie

Au deuxième jour de la COP26, plusieurs pays doivent prendre des mesures visant à enrayer le changement climatique. Mais pour Greta Thunberg, tout cela n’est... 02.11.2021, Sputnik France

S'exprimant le 1er novembre lors d'une mobilisation de jeunes écologistes au Festival Park à Glasgow, la militante suédoise a dénoncé l’hypocrisie des leaders mondiaux réunis à la COP26.Greta Thunberg a comparé ce sommet aux COP précédentes qui "ne nous ont menés nulle part", exhortant ainsi les dirigeants à mettre fin aux "bla bla bla, à l’exploitation des hommes, de la nature et de la planète".Des doutes sur les percées pour ralentir le changement climatique qui ont également été formulés par l’adjointe mondiale au programme Climat et Énergie du WWF (World Wildlife Fund) , Vanessa Pérez-Cirera, dans une interview à un média russe.Les prévisions climatiques ne sont pas pessimistes en elles-mêmes. Elles reflètent simplement la réalité.La COP26L’United Nations Climate Change Conference, ou COP26, se déroule du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow. Plus de 120 dirigeants mondiaux ont confirmé leur participation au sommet qui vise à maintenir la hausse de température à 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle et de stimuler le financement dans le domaine du climat et les efforts d'adaptation aux impacts du changement climatique.Le Premier ministre britannique a affirmé lors de son discours d’ouverture qu’il était "minuit moins une" pour l’humanité et que le genre humain ne pouvait plus "jouer la montre" face aux dérèglements du climat.Bien que ce ne soit que le deuxième jour du sommet, des mesures concrètes se profilent, notamment l’engagement de près de 90 pays à réduire les émissions de méthane de 30% d'ici 2030 par rapport à leurs niveaux de 2020. L’initiative est menée par les États-Unis et l'Union européenne et destinée à lutter contre l'une des principales causes du changement climatique. Une annonce a été faite en ce sens par un haut représentant de l'administration Biden en amont du lancement officiel du pacte prévu ce mardi.En outre, selon le gouvernement britannique, hôte de la conférence sur le climat, plus de 100 pays devaient s'engager mardi 2 novembre à adopter une déclaration commune visant à enrayer la déforestation d'ici 2030.

