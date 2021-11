https://fr.sputniknews.com/20211102/en-chine-les-prix-des-legumes-semballent-le-gouvernement-appelle-a-stocker-1052432179.html

Face à la résurgence du Covid-19, les Chinois appelés à faire des réserves de nourriture

La Chine a appelé les consommateurs à constituer des réserves de produits du quotidien en cas d'urgence, la flambée des prix des légumes entraînée par la... 02.11.2021, Sputnik France

Cette instruction du ministère du Commerce a suscité sur les réseaux sociaux des réactions faisant le lien avec la montée des tensions avec Taiwan.En réponse à ces inquiétudes, l'Economic Daily, un journal proche du Parti communiste, a dit aux internautes de ne pas avoir "une imagination hyperactive", en expliquant que le but du ministère était de s'assurer que les citoyens ne soient pas pris au dépourvu.À l'approche du Nouvel An lunaire (début février), la célébration la plus importante de la République populaire, le gouvernement central fait généralement des efforts pour augmenter les stocks de légumes frais et de porc.Cette année, la situation s'est tendue en raison des conditions météorologiques extrêmes observées le mois dernier qui ont détruit les récoltes de Shandong, la plus grande province de culture de légumes du pays, et du regain de l'épidémie de COVID-19 dans le nord du pays, qui menace de perturber les approvisionnements.Les prix des concombres, des épinards et des brocolis ont plus que doublé en octobre selon l'indice Shouguang, qui mesure les prix des légumes sur les marchés.Le ministère du Commerce, qui a indiqué que les autorités locales devraient acheter des légumes pouvant être stockés longtemps à l'avance, prévoit de renforcer les réseaux de livraison d'urgence et de puiser dans les réserves de légumes "au moment opportun", d'après un reportage de la télévision d'État diffusé lundi soir.

