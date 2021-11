https://fr.sputniknews.com/20211102/il-meurt-du-covid-en-plein-vol-vers-allemagne-1052436704.html

Il meurt du Covid en plein vol vers l'Allemagne

Un quinquagénaire revenant de la Turquie vers son pays est décédé en plein vol. Il était atteint du Covid. L’enquête est en cours pour établir comment il a pu... 02.11.2021, Sputnik France

Un drame s’est produit à bord d’un Airbus 320 lors d’un vol reliant Istanbul à l’Allemagne le 25 octobre, rapporte le Bild. Après l’atterrissage à Hambourg, l’équipage a retrouvé l’un des passagers immobile sur son siège. Arrivés sur place, les secouristes ont constaté sa mort.Il s’agit d’un homme âgé de 51 ans, habitant la ville de Geesthacht, à une trentaine de kilomètres à l’est d’Hambourg. L’autopsie a révélé qu’il était atteint du Covid-19. Selon les informations du Hamburger Abendblatt, ce Russe de naissance aurait eu plusieurs maladies graves antérieures.Plusieurs versionsActuellement l’enquête est en cours pour établir comment une personne positive au Covid a pu embarquer, rapporte le Hamburger Morgenpost.Contacté par RTL, la police de Hambourg évoque plusieurs scénarios.D’après le Bild, il aurait eu un schéma vaccinal complet.Les autres passagersLe vol était effectué par la compagnie turque Pegasus Airlines, qui a confirmé les faits, écrit le Bild.Pour embarquer sur un avion de cette compagnie à destination de l'Allemagne, d’après son site, il faut présenter soit un justificatif de vaccination (deux doses), soit un certificat de rétablissement du Covid daté d’au moins de six mois avant la date du vol, soit un test PCR négatif.Selon le protocole en vigueur en Allemagne, en cas de dépistage d’une personne positive au Covid-19 à bord d’un avion, toutes les personnes assises dans la même rangée ainsi que dans les deux rangées devant et derrière doivent être contactées et subir des tests, rapporte RTL. Au total, cela concernerait une trentaine de passagers.

