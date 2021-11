https://fr.sputniknews.com/20211102/larmee-us-lance-des-exercices-axes-sur-les-forces-nucleaires-1052438646.html

L’armée US lance des exercices axés sur les forces nucléaires

Le Commandement stratégique des États-Unis a annoncé avoir lancé un exercice d’état-major d’envergure qui met l’accent sur la préparation des forces... 02.11.2021, Sputnik France

Les forces armées des États-Unis mènent depuis le 1er novembre un exercice d’état-major annuel, Global Thunder 22 (GT 22), consacré surtout à la préparation nucléaire et à la dissuasion stratégique, a annoncé le Commandement stratégique des États-Unis (STRATCOM) qui exerce un contrôle militaire sur l'ensemble des armes nucléaires du pays.Selon le commandement, le programme des manœuvres engageant des bombardiers, des missiles et des sous-marins lanceurs d’engins est destiné à "vérifier la fiabilité de la triade nucléaire" et la capacité des composantes du STRATCOM de mener des opérations conjointes en cas d’agression contre les États-Unis et leurs alliés. L’an dernier, l’exercice précédent GT21 a impliqué plus de 150.000 personnes du monde entier, selon le site du Commandement.Le 21 octobre, après avoir annoncé le succès des tests sur des prototypes de composants d’une arme hypersonique, le Pentagone avait déclaré qu’un test lié au développement de ses armements hypersoniques avait connu un échec. En juillet, l'armée de l'air américaine avait aussi fait état d’un échec lors du deuxième essai d'un missile hypersonique aéroporté (ARRW).

