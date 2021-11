L’auteure du roman qui avait prédit le Covid sur l’"alchimie" entre la France et la Russie

https://fr.sputniknews.com/20211102/lauteure-du-roman-qui-avait-predit-le-covid-sur-lalchimie-entre-la-france-et-la-russie-1052427817.html

Un virus mortel circule dans la capitale russe, il se répand à une vitesse effrayante. Les gens tentent de fuir Moscou avant que la pandémie ne prenne de l’ampleur. Ce n’est pas un reportage d’un journal télévisé, mais l’intrigue d'une série russe baptisée Épidémie (To the lake en version internationale). Diffusée en 2019, avant la pandémie de Covid-19, elle est basée sur le roman Vongozero de l’auteure russe Yana Vagner.Alors que la deuxième saison de la production classée parmi les séries étrangères les plus populaires sur Netflix et appréciée par Stephen King se prépare à être diffusée à partir du 12 novembre, Yana Vagner, qui est à l’origine de l’histoire qui est devenue si populaire, a confié à Sputnik comment le sujet était né et quels avaient été ses sentiments, tandis que son histoire prenait de l’ampleur sur fond de pandémie de Covid-19.Pourquoi cette histoire post-apocalyptiqueLe livre Vongozero de 2011 tire son titre du nom d'un lac en République de Carélie, dans le nord de la Russie, que des personnages cherchent à atteindre. L’auteure avoue qu’étant amatrice de sujets sur la fin du monde elle s’était rendue compte à un moment donné qu’il lui manquait une histoire sur les gens ordinaires qui tentent de rester en vie quand la fin du monde est arrivée.Yana Vagner explique que pour décrire la fin du monde et l’atmosphère apocalyptique, il n’y a pas beaucoup de possibilités de scénarios: catastrophe naturelle, invasion extraterrestre ou encore des zombies, "et le fait que j'aie choisi un virus est un pur hasard", ajoute-t-elle.Et si avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde début 2020 le nombre de lecteurs de ce roman a connu une hausse, il ne faut pas oublier que même avant cette épidémie son roman était déjà apprécié par les amateurs du genre. Une "vibrante adaptation cinématographique, dont tout le monde a parlé, qui a même fait partie de la compétition principale de Canneseries en 2019" a déjà été réalisée.L’écrivaine admet que cela n’a pas été facile pour elle quand les événements décrits dans son livre ont commencé à se dérouler en partie en réalité et que le monde a connu la pandémie de Covid.La réception du roman en France"J'ai eu beaucoup de chance avec les lecteurs français". L’auteur parle de la France avec affection. Elle se rappelle que partout elle a été accueillie chaleureusement et cordialement, et que beaucoup de Français lui ont confié qu’ils avaient soit appris le russe il y a une dizaine d’années, soit que quelqu’un de leur famille l’avait fait.Elle raconte avoir beaucoup voyagé en France pour des tournées de promotion - à Paris, Lyon, Bordeaux, Saint-Malo, Strasbourg, en Provence, Bourgogne, Nouvelle-Aquitaine et dans les Pyrénées.Non seulement son roman Vongozero a été bien accueilli par les lecteurs français, mais ses deux autres livres, Le Lac et le policier L'Hôtel, traduits aussi par Raphaëlle Pache, ont été publiés en France avec des tirages comparables à ceux en Russie. Qui plus est, Vongozero a été récompensé par des prix français.Les lecteurs russes et français apprécient mutuellement les littératures de leurs pays, estime Yana Vagner.La série et le livre sont deux histoires différentesLa série de huit épisodes et le livre Vongozero sont deux histoires différentes, souligne l’auteure du roman.Elle fait le point sur le fait que les auteurs de romans sont rarement enthousiastes à l'égard des adaptations cinématographiques de leurs livres. Toutefois, elle dit avoir eu l’idée qu’il n’est pas possible de raconter une histoire à l’écran de la même manière que sur papier, ainsi, elle avoue avoir été prête que le film diffère du livre.En ce qui concerne l’appréciation de la part de Stephen King, qui a écrit sur Twitter que la série russe est "sacrément bien", l’auteure du roman Vongozero ne cache pas sa joie de cette remarque du "roi de l'horreur".Et après?La deuxième saison de la série russe a été filmée et sera diffusée en novembre. Toutefois, elle n’aura rien à voir avec le deuxième livre, la suite du roman Vongozero, qui s’appelle Le Lac, estime son auteure."Je suis en train de terminer une nouvelle histoire qui m'excite et me ravit beaucoup plus", a ajouté Yana Vagner.

