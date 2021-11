https://fr.sputniknews.com/20211102/le-moteur-de-recherche-yahoo-cesse-ses-activites-en-chine-1052443511.html

Le moteur de recherche Yahoo cesse ses activités en Chine

L'américain Yahoo, qui avait été l'un des plus populaires moteurs de recherche au début d'Internet, a annoncé qu'il quittait la Chine. Cette annonce coïncide... 02.11.2021, Sputnik France

Les services de Yahoo ne sont "plus accessibles depuis la Chine continentale", à partir du 1er novembre, a indiqué le groupe dans un communiqué cité par Yahoo Finance. Yahoo avait considérablement réduit la voilure en Chine depuis la fermeture de son service de messagerie en 2013.Nouvelle loi sur la protection des données personnellesLa nouvelle annonce arrive au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi chinoise sur la protection des informations personnelles adoptée en août dernier. La loi comporte des dispositions détaillées pour renforcer la protection des informations personnelles, notamment celles des utilisateurs de plateformes en ligne. À présent, la collecte, l'application, le traitement et l'échange d'informations personnelles doivent être strictement contrôlés en Chine, et toute infraction sera sanctionnée.La Chine est aujourd'hui l'un des pays les plus connectés au monde avec des entreprises locales particulièrement dynamiques et innovantes. En octobre, le réseau social professionnel LinkedIn de Microsoft avait lui aussi annoncé quitter la Chine. La plateforme de LinkedIn devrait être remplacée en 2021 par sa version simplifiée nommée InJobs, qui se concentrera uniquement sur les emplois et n'inclura ni flux social ni options de partage.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

