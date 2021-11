https://fr.sputniknews.com/20211102/les-talibans-interdisent-la-circulation-de-devises-etrangeres-en-afghanistan-1052445631.html

Les talibans interdisent la circulation de devises étrangères en Afghanistan

Éprouvant de sérieux problèmes économiques, les talibans*, au pouvoir en Afghanistan depuis août, ont "demandé" à réaliser toutes les transactions en monnaie... 02.11.2021, Sputnik France

Les talibans* arrivés en août dernier au pouvoir en Afghanistan ont interdit la circulation de devises étrangères en raison de la situation économique difficile du pays, a déclaré leur porte-parole, Zabihullah Mujahid."La situation économique et les intérêts nationaux du pays exigent que tous les Afghans utilisent uniquement la monnaie afghane pour toute transaction. L'émirat islamique demande à tous les citoyens, commerçants, hommes d’affaires et au public d’utiliser l’afghani pour toutes les transactions et de s'abstenir strictement d'avoir recours aux devises étrangères", a-t-il indiqué sur Twitter.Selon le décret des autorités, ceux qui ne se conformeront pas à cet ordre "s’exposeront à des poursuites judiciaires".Suspension des aidesLa Banque centrale de l'Afghanistan a pour sa part publié un décret prévoyant de remettre les transferts de fonds uniquement en monnaie locale afin de préserver les dollars américains dont le pays manque, avait précédemment annoncé la chaîne de télévision Tolo News.Après que les talibans* ont pris le contrôle de Kaboul, les banques occidentales ont gelé, sur consigne des États-Unis, les avoirs étrangers de l'Afghanistan. Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM) et l'Union européenne (UE) ont suspendu le financement de leurs projets. Les réserves brutes de la Banque centrale afghane s'élevaient à 9,4 milliards de dollars (plus de huit milliards d’euros) fin avril, selon le FMI, plus de sept milliards se trouvaient dans des banques américaines.Appel lancé aux États-UnisUn autre porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, a indiqué à Sputnik que les nouvelles autorités du pays avaient appelé les États-Unis à débloquer les avoirs étrangers de l'Afghanistan, les ressources étant nécessaires pour une aide humanitaire à la population.Fin septembre, le département du Trésor américain a annoncé qu'il autorisait le gouvernement états-unien et certaines ONG et organisations internationales, y compris les Nations unies, à réaliser des transactions financières limitées avec les talibans* et le réseau Haqqani* pour alléger le fardeau des besoins humanitaires des Afghans.*Organisation terroriste interdite en Russie

