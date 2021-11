https://fr.sputniknews.com/20211102/pass-sanitaire-larme-ultime-de-macky-sall-pour-imposer-la-vaccination-aux-senegalais-1052439644.html

Pass sanitaire: l’arme ultime de Macky Sall pour imposer la vaccination aux Sénégalais

Alors que la vaccination anti-Covid semble marquer le pas, le Président sénégalais vise l'obligation du pass sanitaire pour renforcer la lutte sanitaire.

Les Sénégalais vont devoir peut-être, très bientôt, présenter un pass sanitaire avant d’accéder à certains services et établissements publics. Cette perspective, peut-être pas très lointaine, a été brandie le 30 octobre par le Président Macky Sall lors de la pose de la première pierre du Centre national d’oncologie de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar).Dans le style martial qui est le sien en certaines occasions, le Président sénégalais a indiqué que, "dans d’autres pays, développés notamment, les victimes du Covid-19 sont ceux qui ont refusé la vaccination". À cet effet, il a donné instruction aux autorités compétentes de "relancer le programme de vaccination" contre le virus au Sénégal à travers "des mécanismes" efficaces et opérationnels.Au Sénégal, le virus est dans une dynamique de reflux depuis plusieurs semaines avec une très forte baisse des contaminations. Le bulletin statistique quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale publié le 2 novembre fait état de deux cas positifs au coronavirus sur un échantillon de 784 tests réalisés. "Mais il faut être prudent", conseille le chef d’État sénégalais, qui souligne que "la maladie est en train de refaire surface dans d’autres pays. Nous devons nous prémunir". Cette prévention passe-t-elle pour autant par l’obligation du pass sanitaire pour l’accès dans les lieux publics?"Imposer le pass sanitaire accroîtrait la défiance envers l’État"Concrètement, cette nouvelle offensive du Président Sall concernerait les lieux publics fréquentés chaque jour par des milliers de Sénégalais pour obtenir des documents administratifs. Ce sont les tribunaux, ministères, préfectures et sous-préfectures, centres d’état civil, entreprises publiques et parapubliques, mosquées et églises, etc. Elle ne serait peut-être pas sans lien avec l’annonce faite le 26 octobre dernier par le laboratoire allemand BioNTech de la construction de sites de production de vaccins anti-Covid au Rwanda et au Sénégal à partir du second semestre de l’année 2022.En février dernier, après s’être vacciné sous les caméras de la télévision d’État, le Président Macky Sall avait menacé d’offrir les lots de vaccins obtenus par le Sénégal à d’autres pays si les Sénégalais prolongeaient leur défiance à l’égard du virus. Son plaidoyer en faveur de la vaccination avait été soutenu par plusieurs experts sénégalais dont les infectiologues Moussa Seydi et Cheikh Sokhna, mais combattu par d’autres comme le docteur Babacar Niang, médecin-urgentiste et directeur de l’établissement privé Suma Assistance.Le Sénégal vise un taux vaccinal de 80% avant la fin de 2022 afin d’"atteindre l’immunité collective", selon son ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. À la date du 2 novembre 2021, 1.294.205 personnes étaient vaccinées, selon le bulletin quotidien du Centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS).

