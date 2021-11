https://fr.sputniknews.com/20211102/pays-bas-rappels-vaccinaux-et-nouvelles-restrictions-envisages-face-au-covid-19-1052436501.html

Pays-Bas: rappels vaccinaux et nouvelles restrictions envisagés face au Covid

Pays-Bas: rappels vaccinaux et nouvelles restrictions envisagés face au Covid

Les autorités sanitaires néerlandaises pourraient recommander dès ce mardi des injections de rappel de vaccin contre le Covid-19 pour les adultes et le... 02.11.2021, Sputnik France

2021-11-02T14:30+0100

2021-11-02T14:30+0100

2021-11-02T14:35+0100

covid-19

pays-bas

restrictions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102021/98/1020219866_0:221:5647:3397_1920x0_80_0_0_ef1de098d03b1dbe4b412a6cab5a7683.jpg

Les nouvelles mesures, qui devraient être annoncées par le Premier ministre Mark Rutte, lors d'une conférence de presse prévue à 18h00 GMT, pourraient inclure le retour à l'obligation de port du masque dans certains endroits, l'encouragement au télétravail et l'extension de l'obligation de preuve de vaccination, le "corona pass" actuellement nécessaire pour entrer dans les bars et les restaurants.Malgré un taux élevé de vaccination de la population adulte (84%), les nouvelles infections aux Pays-Bas progressent régulièrement depuis que le gouvernement a supprimé les règles de distanciation physique le 25 septembre.Lundi, le nombre de nouvelles contaminations affichait un bond de 45% en une semaine et se rapprochait des pics précédemment observés en juillet 2021, ainsi qu'en décembre et octobre 2020.De nombreux hôpitaux réduisent les soins habituels pour accueillir une nouvelle vague de patients atteints du Covid-19, ce qui suscite des inquiétudes sur le risque d'engorgement du système de santé. L'Institut national de la santé du pays (RIVM) estime que les trois quarts des personnes actuellement hospitalisées pour Covid-19 ne sont pas vaccinées.En septembre, le conseil consultatif de la santé publique a recommandé des injections de rappel pour les personnes appartenant aux catégories à haut risque. Ses nouvelles conclusions sont attendues à 14h00 GMT.

pays-bas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pays-bas, restrictions