Pfizer relève sa prévision de ventes de vaccins anti-Covid

Pfizer a relevé mardi de 7,5% sa prévision annuelle de ventes pour son vaccin contre le Covid-19, le groupe ayant bénéficié d'accords pour les doses de rappel... 02.11.2021, Sputnik France

Le géant de la pharmacie vise désormais des ventes de vaccins contre le Covid-19 de 36 milliards de dollars, 2,5 milliards de plus que prévu en juillet, pour le vaccin qu'il produit avec l'entreprise allemande BioNTech.Il a précisé qu'il était en passe de livrer 2,3 milliards de doses de vaccin, sur les quelque trois milliards qu'il prévoit de produire cette année.Stimulé par la campagne de vaccination à l'échelle mondiale, le vaccin de Pfizer est rapidement devenu l'un des produits les plus vendus de l'histoire de l'entreprise, créée il y a 172 ans.Ses rivaux Moderna et Johnson & Johnson ont été confrontés à des problèmes de production, ce qui a permis à Pfizer de renforcer son avance dans la signature de contrats d'approvisionnement avec les pays.Le vaccin a assuré au groupe un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars au troisième trimestre, par rapport aux 10,88 milliards de dollars prévus en moyenne par sept analystes interrogés par Refinitiv.La compagnie, connue pour des médicaments tels que le Xanax et le Viagra, partage les dépenses et les bénéfices à parts égales avec son partenaire allemand.

