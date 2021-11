https://fr.sputniknews.com/20211102/quatre-villes-epinglees-pour-etre-les-plus-moches-de-france-1052441840.html

Quatre villes épinglées pour être les plus moches de France

Quatre villes épinglées pour être les plus moches de France

Ayant pour but la protection et la valorisation des paysages urbains et non urbains, l’association Paysages de France nomme chaque année les communes les plus... 02.11.2021, Sputnik France

2021-11-02T18:08+0100

2021-11-02T18:08+0100

2021-11-02T18:10+0100

france

france

histoire

culture

publicité

moche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1052441814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed4718397560fecbe44230aba0395068.jpg

L’association Paysages de France récompense avec des Prix de la France moche les différentes régions du pays en quatre catégories, à savoir Tombé dans le panneau, "Campagne" publicitaire, Mise en valeur du patrimoine, et Publicité sans modération. Cette année, parmi les endroits les plus moches de France figurent Le Havre, Montalieu-Vercieu en Isère, Dambach-la-Ville dans le Bas-Rhin et Migné-Auxances près de Poitiers.La publicité ne décore pas le paysageQuatre catégories de cette "compétition" sont dédiées principalement à l’exagération publicitaire qui a inondé les villes épinglées et n’orne pas des endroits culturellement et historiquement riches et beaux du pays.Dans la catégorie "Campagne" publicitaire, le prix revient à Montalieu-Vercieu, en Isère. Une photo qui accompagne le "gagnant" sur le site de l’association montre une rue où au moins sept panneaux publicitaires sont vus côte à côte.Le Havre, dont le centre-ville est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, fait aussi partie des endroits les plus moches de France.De nombreuses publicités, surtout sur l’alcool, décorent cette métropole maritime française, s’établissant sur les panneaux d’affichage ou encore sur les arrêts de bus.Encore deux régions françaises épingléesMigné-Auxances près de Poitiers et Dambach-la-Ville dans le Bas-Rhin sont aussi sur la liste des Prix de la France moche de cette année.Une image illustrant une vraie "forêt" de panneaux d’affichage située à l’entrée de la commune de Migné-Auxances étonne. Les organisateurs des Prix ont décerné à Migné-Auxances une récompense dans la catégorie "Tombé dans le panneau".Enfin, Dambach-la-Ville est reconnue comme "le gagnant" qui sait comment "valoriser" son patrimoine historique, en l’entourant de publicité moderne, ironise l’association qui accompagne cela avec une photo de "l’entrée de ville début XXIe, style +France moche+".Les maires sont informésPaysages de France précise que les maires de ces quatre communes, qui ont composé la liste du palmarès 2021 des Prix de la France moche, ont été informés de cette récompense et appelés à agir. L’association a mis l’accent sur le fait qu’ils ont les moyens de mener des changements, dont l’instauration ou la modification d’un règlement local de publicité, ou une demande aux préfets d’intervenir pour des publicités en infraction, afin de ne plus être reconnu comme les endroits les plus moches de tout le pays.Le palmarès précédentParmi les "gagnants" de l’année précédente dans ce concours des endroits laids de la France à cause de la publicité qui les "décorent", était nommées Alès dans le Gard, Aubenas en Ardèche, Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret et Saint-Germain-du-Puy dans le Cher avec le Prix spécial pour l’ensemble de son "œuvre"."On ne peut plus se contenter dans les règlements de publicité de décider de la couleur de l'encadrement des panneaux ou de réduire leur taille de 12 m2 à 10,5 m2, comme on le rencontre encore dans de nombreux règlements", a ironisé l’association l’année dernière.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

france, histoire, culture, publicité, moche