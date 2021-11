https://fr.sputniknews.com/20211102/un-homme-criant-allahu-akbar-et-brandissant-un-couteau-a-la-gare-saint-lazare-grievement-blesse--1052430520.html

Un homme criant Allahu Akbar et brandissant un couteau à la gare Saint-Lazare grièvement blessé

Un homme criant Allahu Akbar et brandissant un couteau à la gare Saint-Lazare grièvement blessé

Au soir du 1er novembre, des agents de la sûreté ferroviaire ont dû tirer sur un homme qui les menaçait avec un couteau et criait "Allahu Akbar, la France est... 02.11.2021, Sputnik France

2021-11-02T08:15+0100

2021-11-02T08:15+0100

2021-11-02T09:15+0100

france

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1044141972_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b1e4b35129cafe9819d968b13b654b00.jpg

Lundi soir, un homme criant Allahu Akbar et menaçant des agents de la sûreté ferroviaire à la gare Saint-Lazare a été grièvement blessé par ceux-ci, selon BFM TV.Un simple contrôle pour non-port du masque a pris une mauvaise tournure lundi soir à la gare Saint-Lazare, lorsqu’un individu a refusé d'obtempérer aux agents de la sûreté ferroviaire.Le ton a monté, il a sorti un couteau et couru vers les agents tout en criant "Allahu Akbar. La France est dirigée par l'État islamique*", relate ce matin BFM TV.C'est alors qu'un agent a sorti son arme et a tiré. L'individu a été touché à deux reprises, notamment au thorax. Toujours d’après la même source, il est tombé sur les voies et a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé.Un titre d'identité a été découvert dans ses affaires. Il est précisé qu'il est connu des services de police pour des faits de violence, mais ceux-ci vérifient si son identité présumée est la bonne, indique BFM TV. Il est jusqu'ici méconnu des services de renseignement.* Organisation terroriste interdite en Russie

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

paris