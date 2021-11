https://fr.sputniknews.com/20211102/une-explosion-et-des-tirs-entendus-pres-dun-hopital-militaire-a-kaboul-1052432299.html

Deux explosions frappent un hôpital à Kaboul, des terroristes y font irruption

Deux explosions frappent un hôpital à Kaboul, des terroristes y font irruption

Deux explosions, dont l'une commise par un kamikaze, se sont produites ce 2 novembre près d'un hôpital militaire à Kaboul. Des terroristes se sont introduits...

Deux explosions se sont produites ce 2 novembre près d'un hôpital de la capitale afghane.Quelques minutes plus tard, une deuxième explosion a eu lieu dans le même secteur, indique la chaîne de télévision afghan Tolo News.Le porte-parole adjoint des talibans*, Bilal Karimi, a déclaré à Associated Press que l'explosion visait des civils situés à l'extérieur de l'hôpital militaire Sardar Mohammad Dawood Khan.Selon des témoins, un groupe de terroristes s'y est ensuite introduit. Des affrontements se tiennent entre сes derniers et les talibans*.Pour l'heure, le nombre de victimes est inconnu.*Organisation terroriste interdite en Russie

