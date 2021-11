Rêves reportés: les filles afghanes souhaitent retourner à l'école

Pour commencer, le nouveau gouvernement a interdit l'enseignement secondaire et supérieur aux femmes et a fermé le ministère des Femmes pour le remplacer par celui de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice. Il y a plus de 20 ans, ce dernier était chargé de faire respecter les règles islamiques rigoureuses et d'imposer de sévères restrictions aux femmes.

Sur la photo: Sahar, 17 ans, qui ne peut pas aller à l'école secondaire, aide sa jeune sœur, élève de quatrième année du primaire, à faire ses devoirs.