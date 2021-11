https://fr.sputniknews.com/20211103/ces-portables-consideres-comme-les-meilleurs-possedent-les-memes-processeurs-1052444610.html

Ces portables considérés comme les meilleurs possèdent les mêmes processeurs

Le classement des plus puissants smartphones Android sortis sur le marché chinois, qui a été récemment publié par le site AnTuTu, a un nouveau leader: un... 03.11.2021, Sputnik France

Un modèle de la sous-marque de Xiaomi, le Black Shark 4S Pro, lancé en octobre, figure en tête de la liste des 10 meilleurs smartphones du mois dernier sortis sur le marché chinois, qui a été publiée par l’éditeur de l’outil de mesure de performance AnTuTu.Classé comme le plus puissant, le Black Shark 4S Pro est doté du nouveau processeur Snapdragon 888+, de 16 Go de RAM et de 512 Go de mémoire permanente, a obtenu 875.902 points. Il détrône ainsi le Red Magic 6s Pro.Les processeurs de Qualcomm -le Snapdragon 888 et sa version améliorée Snapdragon 888+- équipent les 10 smartphones phares du marché chinois. Cela montre que Qualcomm domine toujours la catégorie Android premium sur la plateforme AnTuTu.Et les autres?Les deux autres smartphones figurant dans le trio de tête -le Red Magic 6S Pro et le iQOO 8 Pro-, ainsi que les mobiles situés au 5e et 6e rang -le Vivo X70 Pro+ et l'ASUS ROG Phone 5s- sont aussi équipés du Snapdragon 888+. La seconde moitié du classement est généralement constituée de portables phares de la première moitié de 2021 construits sur Snapdragon 888: Black Shark 4 Pro, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro et OPPO Find X3 Pro. Ce dernier s'est classé dixième avec 809.521 points.Qualcomm compte accroître son avance avec le nouveau processeur Snapdragon 898, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année 2021, selon les médias spécialisés.Smartphones milieu de gammeQualcomm fait preuve de force également dans la catégorie milieu de gamme où sept des dix smartphones Android, dont celui classé premier -IQOO Z5- utilisent un jeu de puces Snapdragon.Parmi les téléphones non basés sur Snapdragon mentionnés dans le dernier classement d'AnTuTu figurent l'OPPO Reno6 5G avec MediaTek Dimensity 900, le Redmi 10X 5G avec Dimensity 820 et le Huawei Nova 8 avec Kirin 985.Le classement global d'AnTuTu pour octobre serait toujours en préparation.

