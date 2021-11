https://fr.sputniknews.com/20211103/cop26-face-a-la-chine-joe-biden-joue-les-donneurs-de-lecons-ecologistes-1052455753.html

COP26: face à la Chine, Joe Biden joue les "donneurs de leçons" écologistes

La Chine est encore mise au banc des accusés par Washington. L’Administration Biden a tiré à boulets rouges sur Pékin, accusé de ne pas en faire assez pour le... 03.11.2021, Sputnik France

Les États-Unis font feu de tout bois dans leur rhétorique agressive vis-à-vis de la Chine. Dernier exemple en date, la COP26, durant laquelle Joe Biden a reproché à Vladimir Poutine, mais surtout à Xi Jinping de ne s’être pas déplacés à la conférence de Glasgow sur le changement climatique. "C’était une grave erreur de la Chine de ne pas venir", a taclé le locataire de la Maison-Blanche. "Comment peut-on faire ça et prétendre à un quelconque leadership?" a-t-il encore poursuivi.Washington s’érige en "donneur de leçons", dénonce Jean-Paul Tchang, cofondateur de La Lettre de Chine. Des reproches un brin hypocrites, après avoir quitté l’Accord de Paris pendant plus de quatre ans sous l’Administration Trump. L’Oncle Sam s’empare de "tout sujet" dans une "optique idéologique antichinoise", analyse le journaliste. "C’est de bonne guerre", concède Jean-Paul Tchang, mais cela "n’apporte rien" aux efforts communs pour une coopération internationale, estime-t-il.Les critiques américaines ont été rejetées par Pékin, qui fustige les "mots creux" du Président Biden. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a de surcroît rappelé les engagements "concrets" de l’Empire du Milieu en matière de lutte contre le changement climatique. À en croire les annonces de Xi Jinping, la Chine atteindra son pic d’émissions de CO2 "avant 2030" et la neutralité carbone "avant 2060". Si notre interlocuteur salue les objectifs ambitieux des États-Unis dans la lutte contre le dérèglement climatique, le retour éventuel de Donald Trump en 2024 à la Maison-Blanche pourrait définitivement les enterrer.

