Des centaines d'adeptes de QAnon ont attendu la résurrection du fils Kennedy à Dallas

Des centaines d’adeptes de QAnon ont attendu la résurrection du fils Kennedy à Dallas

Mort dans un accident d'avion en 1999, John F. Kennedy Jr devait réapparaître pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis... 03.11.2021

2021-11-03T16:18+0100

2021-11-03T16:18+0100

2021-11-03T16:18+0100

Des centaines d’adeptes de la mouvance complotiste QAnon se sont réunis le 2 novembre à Dallas au Texas, espérant que le fils de John F. Kennedy, décédé dans un accident d'avion en 1999, réapparaisse et se présente comme candidat à la vice-présidence de Donald Trump en 2024.C’est à Dealey Plaza, au coeur de Dallas, où les partisans de la mouvance ont choisi de se rassembler avec des pancartes et bannières qui disaient: "Trump/JFK JR 2020."C’est à cet exact endroit que le Président John F. Kennedy a été assassiné en 1963.Il n’apparaît pasD’après l’une des théories diffusées par QAnon, John F. Kennedy Jr, mort en 1999 avec sa femme Carolyn et sa belle-sœur Lauren, devait réapparaître pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et alors qu'il ne s'est pas présenté à l'heure prévue – 12h29, l'heure à laquelle son père a été assassiné – plusieurs se sont précipités à un concert qui se tenait non loin.John F. Kennedy Jr, qui était acteur et éditeur de magazines, est une figure populaire au sein du mouvement du complot QAnon, certains pensant qu'il est en fait "Q", le leader anonyme du groupe.Le magazine Rolling Stone a interrogé une partisane de la mouvance qui a non seulement confirmé que "JFK va être là", mais qui a également cité d'autres personnalités dont la mort aurait été simulée, dont Robin Williams et Michael Jackson.Naissance de cette théorieRelativement jeune, la mouvance a vu le jour en 2017 aux États-Unis. QAnon tire son nom de messages énigmatiques postés par un certain "Q", proche de l'ancien Président américain Donald Trump.Les théories du complot croient que JFK Jr., le fils de l'ancien Président John F. Kennedy et de Jackie Kennedy Onassis, révélera qu'il a changé d'affiliation politique et a simulé sa propre mort pour éviter les représailles, raconte Gizmodo.Trump deviendrait alors "très probablement" le roi des rois, a écrit un compte de QAnon sur Telegram avec plus de 100.000 abonnés dans un post publié lundi. Il n'a pas précisé ce qu'impliquerait de devenir le "roi des rois".D’après les théories, après l’apparition de JFK Jr., les horloges reculeraient d'une heure, les gens adopteraient le calendrier julien et la date remonterait au 20 octobre, selon Newsweek. Il n’est pour l’heure pas clair pourquoi les partisans de QAnon attendaient l’apparition de JFK Jr. à l'endroit où son père a été assassiné en 1963.Au fil des années, les théories de QAnon ont convaincu de plus en plus d'Américains, déclenchant une surveillance du FBI. Plusieurs de ses militants figuraient ainsi parmi la foule ayant attaqué le Capitole le 6 janvier.Les idées de la mouvance sont enracinées dans une théorie du complot selon laquelle une cabale mondiale, induite par un "État profond" constitué d’élites pédophiles sataniques, dont Joe Biden et les démocrates, est responsable de tout le mal dans le monde.

