Enquête pour harcèlement à l'école de Marion Maréchal à Lyon

Deux dirigeants de l'ISSEP, l'institut privé fondé et dirigé par Marion Maréchal à Lyon, sont visés par une enquête pour "harcèlement moral" à la suite d'une... 03.11.2021, Sputnik France

2021-11-03T21:27+0100

2021-11-03T21:27+0100

2021-11-03T21:35+0100

Selon l'antenne lyonnaise de la chaîne BFM TV, les deux dirigeants concernés sont un des cofondateurs de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP) avec la nièce de Marine Le Pen, et la directrice administrative de l'établissement.Tous deux sont d'anciens élus du Rassemblement national au niveau local ou régional.Deux plaintesLa direction de l'ISSEP a contesté "formellement", dans un communiqué, les accusations portées à son encontre par l'étudiante.Celle-ci a déposé une première plainte, pour viol, le 24 septembre, selon le parquet. Selon BFM TV, cette plainte vise un ex-membre de l'organisation Génération identitaire, organisation dissoute en mars par le ministère de l'Intérieur, qui l'aurait agressée chez elle le 11 septembre dernier.La jeune femme a ensuite déposé plainte pour "harcèlement moral", lundi, contre les deux dirigeants de l'école du fait de leur gestion du dossier. Ses deux plaintes sont désormais en enquête préliminaire.Selon BFM TV, la plaignante affirme avoir informé la direction de l'école de sa plainte pour viol et de l'identité de son agresseur, qui selon elle, participe à des soirées organisées par l'école à la Traboule, un bar associatif connu pour être le fief des identitaires à Lyon.Géré par une association distincte de Génération identitaire, ce local est resté ouvert, malgré la dissolution de l'organisation.Selon BFM TV, la plaignante aurait ensuite été victime de brimades lors d'un stage d'intégration à l'école et s'en serait plainte auprès de l'administration. Les dirigeants mis en cause auraient alors menacé de la renvoyer."Nous contestons formellement la version donnée par cette jeune femme de façon anonyme sur l'antenne de BFM Lyon", a réagi la direction de l'ISSEP dans un communiqué.

