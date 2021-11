https://fr.sputniknews.com/20211103/la-chine-lance-un-groupe-de-satellites-de-teledetection-1052453876.html

La Chine lance un groupe de satellites de télédétection

La Chine lance un groupe de satellites de télédétection

La Chine a lancé dans l'espace, mercredi, un groupe de satellites de télédétection depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest... 03.11.2021

Ce deuxième groupe de la famille des satellites Yaogan-32 a été lancé à 15h43 (heure de Pékin) par une fusée Longue Marche-2C avec un étage supérieur attaché, et est entré en orbite prévue avec succès.Une semaine auparavant, la Chine avait envoyé un autre satellite de télédétection, capable de fournir des images en haute résolution et de réaliser des transmissions de données à haut débit, il s'agit du Jilin-1 Gaofen 02F, lancé par la fusée porteuse Kuaizhou-1A.De même, qu'un satellite depuis le centre de lancement de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest), le Shijian-21, qui sera principalement utilisé pour tester et vérifier les technologies de réduction des débris spatiaux, a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-3B, et est entré, avec succès, en orbite prévue.La série des fusées Longue Marche a effectué, jusqu’à ce jour, un total de 394e missions.

