La Chine se fixe un objectif pour l'utilisation du charbon dans les centrales électriques d'ici 2025

La Chine prévoit de réduire la consommation moyenne de charbon utilisé pour la production d'électricité dans les centrales électriques afin d'améliorer son... 03.11.2021, Sputnik France

D'ici 2025, les centrales électriques au charbon devront ajuster leur taux de consommation à une moyenne de 300 grammes de charbon standard par kilowatts par heure (kWh), a indiqué la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) dans un communiqué mercredi.Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant de la production d'électricité et du chauffage représentent environ 40% des émissions totales de CO2 en Chine. En 2020, l'utilisation moyenne de charbon dans la production d'électricité était de 305,5 grammes par kWh, contre 370 grammes par kWh en 2005."La diminution de l'utilisation du charbon a permis de réduire de 6,67 milliards de tonnes les émissions de CO2 du secteur de l'électricité entre 2006 et 2020, soit 36% du total des réductions d'émissions du secteur", a indiqué la NDRC.

