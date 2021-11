https://fr.sputniknews.com/20211103/la-cote-divoire-receptionne-plus-de-350000-doses-de-vaccins-des-pays-bas-1052450095.html

La Côte d’Ivoire réceptionne plus de 350.000 doses de vaccins des Pays-Bas

Le gouvernement ivoirien a réceptionné, lundi à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, un don des Pays-Bas de 355.200 doses du vaccin Astrazeneca dans le... 03.11.2021, Sputnik France

Cette donation est une contribution pour freiner l’évolution de la maladie à travers la vaccination, a déclaré à cette occasion l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d’Ivoire, Yvette Daoud, a rapporté l’Agence ivoirienne de presse.De son côté, le directeur de cabinet adjoint du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Diaby Vacaba, a salué ce geste salutaire qui s’inscrit dans une solidarité multilatéraliste depuis l’avènement de la pandémie.Le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pr Soro Kountele Gona, a rassuré, quant à lui, que le schéma vaccinal est bien soutenu et continu, et que la Côte d’Ivoire dispose suffisamment de doses pour vacciner sa population.La Côte d’Ivoire avait franchi, le 28 septembre dernier, la barre de deux millions de personnes vaccinées et l’objectif du gouvernement est de vacciner cinq millions d’Ivoiriens d’ici la fin de cette année.

