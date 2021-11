https://fr.sputniknews.com/20211103/laustralie-et-la-nouvelle-zelande-ratifient-le-rcep-1052447525.html

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ratifient le RCEP

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ratifient le RCEP

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont ratifié le partenariat économique régional global (RCEP), qui forme le plus grand bloc de libre-échange du monde, ont annoncé leurs ministres.Ce partenariat regroupe les dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.Le RCEP entrera en vigueur le 1er janvier et établit des règles communes en matière de commerce de biens et de services, de propriété intellectuelle, de commerce électronique et de concurrence.La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré dans un communiqué distinct que le partenariat permettrait à l'Australie de renforcer ses liens commerciaux avec les pays de l'Asean.

