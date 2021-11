https://fr.sputniknews.com/20211103/linde-approuve-lacquisition-de-plus-dun-milliard-de-dollars-dequipements-militaires-1052448571.html

L'Inde approuve l'acquisition de plus d'un milliard de dollars d'équipements militaires

Le ministère indien de la Défense a approuvé, mardi, l'acquisition d'un lot d'équipements militaires d'une valeur de 1,07 milliard USD dont 12 hélicoptères de... 03.11.2021, Sputnik France

Les approbations d'achat ont été approuvées lors d'une réunion du Conseil de défense de l'acquisition (DAC), la plus haute instance décisionnelle du ministère indien.Le DAC a également approuvé l'achat du système de contrôle des tirs navals développé par la société indienne, Bharat Electronics Limited, qui devrait améliorer les capacités de suivi et d'engagement des navires de guerre navals, selon un communiqué du ministère de la Défense.Toutes ces approbations d'achat ont été opérées dans le cadre de l'initiative "Make in India" ayant pour but de promouvoir la conception, le développement et la fabrication dans le pays, relève la même source.Dans le but de promouvoir l'industrie de défense locale en Inde, l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a mis en 2020 à la disposition des entreprises industrielles nationales 1.500 de ses brevets pour promouvoir la fabrication des équipements dans les domaines, notamment de la technologie des missiles, les sciences de la vie et la technologie navale.En 2020, l'Inde pointe au 3è rang mondial en termes de dépenses militaires avec un budget de 72,9 milliards de dollars derrière les États-Unis (778 milliards de dollars) et la Chine (252 milliards de dollars).L'Inde est le deuxième importateur mondial d’armes au cours de la période 2015-2019, selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix (SIPRI).

