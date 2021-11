https://fr.sputniknews.com/20211103/loms-alerte-contre-une-infection-bacterienne-qui-cible-les-bebes-1052448957.html

L'OMS alerte contre une infection bactérienne qui cible les bébés

L'OMS alerte contre une infection bactérienne qui cible les bébés

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mercredi un appel urgent à développer un vaccin contre une infection bactérienne responsable de la mort de... 03.11.2021, Sputnik France

2021-11-03T10:40+0100

2021-11-03T10:40+0100

2021-11-03T11:21+0100

faits divers

oms

étude

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104299/86/1042998644_0:115:3231:1932_1920x0_80_0_0_f332f94428cc132609b906797ee2400e.jpg

Les streptocoques du groupe B (SGB), qui provoquent septicémies et méningites, sont un problème de santé bien plus important qu’on ne le pensait jusqu’à présent, selon un rapport de l’organisation onusienne et la "London School of Hygiene and Tropical Medicine". Le rapport révèle ainsi que ce type de bactérie est la cause de 500.000 naissances prématurées par an et de nombreux handicaps permanents.Le document, tout en confirmant l’ampleur du phénomène – autour de 100.000 nourrissons décédés et de 50.000 enfants mort-nés chaque année- met en exergue les "trous" dans la collecte de données qui suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé.Chaque année, 40.000 enfants souffrent de troubles neurologiques à cause de streptocoques du groupe B. Actuellement, les femmes porteuses de SGB sont traitées avec des antibiotiques pendant l’accouchement pour réduire le risque d’infecter l’enfant. Mais la procédure n’est pas adaptée dans de nombreux pays.Les taux les plus élevés de cas de SGB maternels se retrouvent en Afrique subsaharienne, qui compte pour la moitié de tous les cas dans le monde ainsi qu’en Asie de l’Est et du Sud-est, rapporte l’étude. Les auteurs estiment qu’un vaccin anti-SGB, qui serait administré lors des examens de routine pendant la grossesse et qui toucherait 70% des femmes enceintes, permettrait d’éviter la mort de 50.000 nouveau-nés et fœtus chaque année.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

oms, étude