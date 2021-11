https://fr.sputniknews.com/20211103/nasa-le-lancement-de-spacex-crew-3-reporte-au-6-novembre-1052447369.html

NASA: le lancement de SpaceX Crew-3 reporté au 6 novembre

NASA: le lancement de SpaceX Crew-3 reporté au 6 novembre

L’agence spatiale américaine NASA a annoncé le report du lancement de la mission SpaceX Crew-3, qui était prévu ce mercredi 3 novembre, en raison d'un souci... 03.11.2021, Sputnik France

Selon un communiqué de la NASA, il ne s’agit pas d’une urgence médicale ni d’un problème lié à la COVID-19. Toutefois, les membres de l’équipage resteront en quarantaine au Centre spatial Kennedy de l’agence en Floride jusqu’au jour du lancement vers la station spatiale internationale, et ce conformément au plan de stabilisation de la santé mis en place par la NASA afin de protéger ses astronautes.Les équipes continueront à surveiller l’état de santé des astronautes de Crew-3 et évalueront à la fin de la semaine en cours les possibilités de lancement, qui aura lieu au plus tôt le 6 novembre à 23 h 36 (heure de l’Est), ajoute la même source. Le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX et la fusée Falcon 9 sont en bon état et resteront au complexe de lancement 39A de Kennedy, a précisé la NASA, ajoutant que le vol Crew-3 transportera les astronautes vers la station spatiale pour une mission scientifique de six mois, qui prendra fin en avril 2022.Il s'agit en effet de la troisième mission de rotation de l'équipage avec des astronautes sur le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX et du quatrième vol avec des astronautes, y compris le vol d'essai Demo-2, inscrit dans le cadre du programme Commercial Crew de l’agence. La NASA continuera également à évaluer les dates de retour sur Terre de la mission SpaceX Crew-2 et d’examiner ses options, y compris les transferts directs et indirects, pour la prochaine rotation de l'équipage au laboratoire de microgravité.

