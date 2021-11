Paris capitale des rats? Un homme décède après avoir été mordu par un rongeur

https://fr.sputniknews.com/20211103/paris-capitale-des-rats-un-homme-decede-apres-avoir-ete-mordu-par-un-rongeur-1052443930.html

Une habitante d’un logement social parisien a porté plainte contre son bailleur, après le décès de son père, mordu par un rongeur. Voir des rats courir dans... 03.11.2021, Sputnik France

Alors qu’Anne Hidalgo tente tant bien que mal de donner corps à sa campagne présidentielle, certains observateurs commencent à lui demander des comptes sur son bilan à la mairie parisienne, notamment en matière de propreté. L’insalubrité dans les rues et immeubles de la capitale est en effet devenue un sujet de préoccupation depuis plusieurs années, comme en atteste un nouveau fait divers.Dans le XIXe arrondissement, un habitant d’un logement social a trouvé la mort après avoir été mordu par un rongeur à son domicile, rapporte Le Parisien. L’homme de 77 ans venait de sortir d’une opération, qui le tenait alité chez lui. Il était cependant en voie de guérison, à en croire l’infirmière qui venait lui rendre visite.Un beau matin, celle-ci a cependant constaté que son patient présentait une petite plaie avec deux orifices, sous le talon d’Achille. Une blessure ressemblant "fortement à une morsure de rongeur", comme l’a consigné la soignante dans sa note de transmission. La plaie finira par s’infecter, conduisant le septuagénaire à l’hôpital, où il décédera quelques semaines plus tard, d’une septicémie.Sa fille a finalement décidé de porter plainte contre le bailleur, Paris Habitat, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Elle ne peut plus mettre le pied dans le logement, où les rongeurs continuent de grouiller.Les pièges, les pesticides et les opérations de dératisation ne semblent donner aucun résultat. Le bailleur a même fait rénover le logement, mais rien n’y fait. Les rongeurs reviennent toujours dans l’immeuble.La fille du défunt a finalement déposé plusieurs demandes de relogement qui n’ont pour l’heure pas abouties. Le bailleur ne l’entend pas de cette oreille et a entamé des procédures pour abandon de logement.Un fléau devenu communLa présence de rats dans les rues de Paris fait fréquemment la Une de l’actualité. Ces derniers ne se contentent plus de coloniser les quartiers où la promiscuité fait rage, mais colonisent désormais les lieux emblématiques de la capitale.Il n’est plus rare de voir des rongeurs aux abords de la tour Eiffel ou des jardins du Louvre, comme le prouvent les nombreuses vidéos de touristes dégoûtés, qui circulent sur les réseaux sociaux.Les Parisiens sont d’ailleurs bien conscients du problème. 65% d’entre eux se disent ainsi mécontents de l’action de la mairie dans la lutte contre la prolifération des rats, selon un sondage Ifop publié mi-octobre. 84% des habitants considèrent en outre que leur ville est "sale" et 39% très "sale", soulignait encore cette enquête.

